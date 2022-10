Assago, è stato l’ex Roma Tarantino a disarmare l’accoltellatore

Eroe per caso, come nel film di Dustin Hoffman. E'stato Massimo Tarantino a disarmare l'accoltellatore del Carrefour di Assago. L'ex responsabile del settore giovanile della Roma nonché ex calciatore con un passato anche all'Inter e al Napoli. Urla, terrore, sangue. Tarantino - che ha lasciato la Roma 3 anni fa - si trovava insieme a migliaia di persone all'interno del centro commerciale ed è riuscito a fermare l'uomo di 46 anni che nel tardo pomeriggio di ieri nel centro commerciale alle porte di Milano ha ucciso a coltellate un dipendente del supermercato e ferito gravemente altre quattro persone, compreso il giocatore del Monza Pablo Marì. L'ex terzino sinistro palermitano ha raccontato di essersi accorto che qualcosa non andava perché l'aggressore gridava fra gli scaffali e di essere andato così a vedere cosa stesse succedendo. "Urlava, urlava e basta", ha riferito. A quel punto avrebbe deciso di intervenire: "Non ho fatto niente di particolare, non sono un eroe", ha poi detto.