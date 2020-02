Aspettando la Roma, Dan Friedkin investe sullo storico Mettei’s Tavern: “Sarà un top mondiale”

A Roma proseguono serrati gli incontri tra la Roma e il Friedkin Group. Il passaggio di proprietà è imminente e gli emissari del futuro presidente Dan stanno controllando tutte le carte per mettere a punto l’accordo da 800 milioni. Intanto il magnate continua il suo giro d’affari e annuncia un nuovo investimento. Qualche giorno fa l’Auberge Resorts Collection, catena che gestisce alberghi di proprietà del Friedkin Group, ha svelato l’ingresso “in squadra” del Mattei’s Tavern, storico hotel situato a nord di Los Angeles, in California. Dan Friedkin, entusiasta di questa nuova sfida, ha svelato i suoi obiettivi: “Siamo lieti di accogliere The Inn at Mattei’s Tavern nella famiglia Auberge. La locanda è un’incredibile proprietà storica situata in una delle regioni più incontaminate e desiderate della costa centrale della California. Non vediamo l’ora di trasformarlo in un top mondiale, arricchendo nuove esperienze per gli ospiti e le straordinarie offerte culinarie per le quali Auberge è famosa”. Il nuovo Mattei’s Tavern targato Friedkin aprirà i battenti nel 2021.