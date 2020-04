Ask Mancini, domani alle 15 il difensore della Roma risponderà sui social ai tifosi

Prima Zaniolo, poi Pellegrini e adesso arriva il turno di Mancini. Domani alle 15 il difensore giallorosso sarà protagonista su Instagram della diretta-intervista sull’account ufficiale della Roma. Sarà per i tifosi romanisti una possibilità importante per confrontarsi da vicino con uno dei propri beniamini e per fare tutte le domande possibili e immaginabili, dal tempo libero impiegato durante questo periodo di quarantena forzata, alle ambizioni per il futuro con la maglia romanista e con quella azzurra nazionale.