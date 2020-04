Ashley Cole, notte da incubo a Londra: aggredito in casa, legato a una sedia e derubato

Notte da incubo per l’ex romanista Ashley Cole: nella sua villa alle porte di Londra – riporta il Sun, lo scorso 21 gennaio alle 21.45 circa dei ladri sono entrati nella sua casa dalla porta sul retro nonostante il terzino fosse nell’abitazione, l’hanno minacciato, legato a una sedia e poi hanno svaligiato l’abitazione a Fetcham. Il tabloid parla di una fonte rimasta riservata che ha raccontato l’accaduto: “Un’esperienza terrificante: i rapinatori, che addosso avevano tuta mimetica e passamontagna, erano professionisti e sapevano esattamente cosa fare e come muoversi. Hanno studiato Ashley Cole e hanno studiato sicuramente tutto in anticipo”. L’ex terzino della Roma è attualmente un allenatore del settore giovanile del Chelsea e non ha commentato pubblicamente l’accaduto.