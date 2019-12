Ashley Cole blinda Smalling: “Spero resti alla Roma”

Ashley Cole, ex terzino della Roma, è intervenuto al Mirror parlando del suo connazionale Chris Smalling e della permanenza del difensore nella Capitale. Queste le sue parole: “Molto dipende da come si sente, ho visto che sta giocando sempre e si sta divertendo. Allo United invece non scendeva in campo. Quando passano gli anni cominci a pensare a dove ti puoi divertire, lo United è un grande club ma al momento gioca e si sta godendo la vita, la cultura e il calcio italiano. Direi è la cosa principale. Spero che resti portando la Roma più avanti in classifica perché al momento non va abbastanza bene”.