Asamoah Gyan: “Felix è un buon giocatore. Non mettiamogli pressione”

Asamoah Gyan, la maggiore icona calcistica in Ghana, ha detto la sua riguardo al giovane talento della RomaFelix a Citi tv: "E' un giocatore veramente bravo, ma è presto per fare paragoni. Non mettiamogli pressione". Promosso dalla Primavera grazie a Mourinho, l'attaccante giallorosso è riuscito a conquistarsi anche la maglia della propria nazionale con la quale ha esordito pochi mesi fa: "Ha ritmo, passione. Ho visto la partita contro la Nigeria a Kumasi. Si vedeva che voleva dare qualcosa alla gente, ed è quello che ha fatto. Sapeva cosa doveva fare e ha fatto il possibile. Quando un giocatore finisce coi crampi significa che ha dato tutto se stesso" ha detto lo storico numero 3 che poi ha ammesso di rivedersi nel giovane attaccante: "Quando ero come lui facevo lo stesso, ma ho dovuto imparare un paio di movimenti."