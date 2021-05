AS Roma Cup, al via la sfida su Fortnite a Villar e sVenom

Tifosi e appassionati potranno sfidare online il centrocampista spagnolo e il Pro-Player dell'AS Roma

Gonzalo Villar sfida tutti. Il centrocampista spagnolo parteciperà alla seconda edizione della AS Roma Cup su Fortnite. Già da oggi, infatti, gli appassionati potranno scegliere la propria 'skin' e gettarsi nella mischia per provare a battere il calciatore giallorosso e sVenom,Pro-Player dell'AS Roma eSports. Solo i migliori 60 giocatori potranno però accedere alla fase finale che si terrà venerdì. Il tutto verrà trasmesso in diretta sul canale Twitch della Roma Esports, con i tifosi e gli appassionati che ora potranno sfidare la coppia formata da Villar e sVenom. In palio anche diversi premi: il primo vincerà una maglia firmata con dedica dello spagnolo, ma ci saranno anche premi per chi si classificherà tra il secondo e il decimo posto.