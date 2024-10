AS Roma Business Club, Hummels e Giugliano ospiti al primo evento

Ieri sera, a Spazio Vittoria, Mats Hummels e Manuela Giugliano sono stati protagonisti dell'incontro tenutosi in occasione del primo evento stagionale dell'AS Roma Business Club, la community esclusiva dedicata ai clienti corporate del club giallorosso. La presenza dei due candidati al Pallone d'Oro, ha rappresentato una piacevole sorpresa per i tifosi presenti, che hanno potuto vivere una serata ancora più speciale. Ecco il post del club giallorosso: