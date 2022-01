Arteta: “L’interesse di Maitland-Niles era chiaro, non potevamo tenerlo così”

Il manager dell'Arsenal torna sul trasferimento dell'inglese: "Non aveva la giusta mentalità per allenarsi con noi. Era la cosa giusta da fare"

Mikel Arteta torna a parlare di Maitland-Niles. Il manager dell'Arsenal ha detto la sua sulla cessione dell'esterno alla Roma, ma soprattutto sugli ultimi giorni del calciatore a Londra:"Abbiamo parlato di tutte le possibilità. Quando stai concludendo un affare ci sono delle cose che non puoi mancare. L'interesse del giocatore era molto chiaro, dopo quello che era successo in estate sapevamo le cose come stavano - ha detto lo spagnolo in conferenza stampa -. Abbiamo provato a inserirlo per un paio di giorni in gruppo, ma devi avere la giusta mentalità e il giusto atteggiamento per competere al massimo. E noi non possiamo prendere decisioni per 6 o 8 mesi sulla base di uno o due giorni. Non era una cosa logica. Era la cosa giusta da fare".