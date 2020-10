Arsenal, Ozil nuovo social media manager della Roma. Il club scherza: “Benvenuto!” – FOTO

Ieri sera Mesut Ozil è diventato il social media manager più pagato al mondo. O almeno è quello su cui scherza Eurosport. Durante la partita in Europa League tra Arsenal e Rapid Vienna, il tedesco (che non ha giocato) si è reinventato con il social Twitter inviando sondaggi con il profilo personale per vedere chi fosse stato dei compagni il migliore in campo.

“Esiliato” dal progetto tecnico di Arteta sia in Premier che in Europa League, il giocatore dei Gunners è stato preso di mira da Eurosport, che su Twitter ha notato l’attività social del centrocampista: “Mesut Ozil si sta preparando alla sua prossima carriera da influencer sui social media, o forse progettando il suo spostamento in Italia per diventare il nuovo admin dei profili social della Roma”. Il club giallorosso, lanciatissimo su tutte le piattaforme, non ha perso tempo nell’ironizzare il contenuto: “Benvenuto Mesut Ozil!”