Arsenal, nostalgia canaglia. Quanti messaggi per Mhkitaryan: “Torna da noi, ci manchi”

Henrikh Mkhitaryan è pronto a prendersi la Roma. L’esterno armeno si è messo alle spalle l’infortunio che lo ha tenuto fuori per diverso tempo e non vede l’ora di scendere nuovamente in campo con la maglia romanista. Un desiderio questo, che viene testimoniato dal rifiuto a seguire gli impegni della propria Nazionale per ritrovare la forma migliore. Nella giornata di ieri, il classe ’89 aveva condiviso su Instagram una foto che vedeva sorridenti lui e Pellegrini, pronti a svolgere il primo allenamento con il gruppo dopo i problemi fisici. Un’immagine questa che ha scatenato la nostalgia dei tifosi dell’Arsenal, arrivati in massa per commentare con messaggi come: “Ci manchi, buona fortuna per questa stagione”. Oppure: “Spero che se ne vada l’allenatore così tu potrai tornare”. Con la maglia dei Gunners, Mkhitaryan ha disputato 39 partite realizzando 8 gol prima che l’allenatore Unai Emery lo mettesse da parte per far spazio a quel Nicolas Pépé pagato 80 milioni di euro (acquisto più costoso della storia del club). Le prestazioni del francese però, non stanno soddisfacendo minimante il popolo londinese che rimpiange gli spunti della stella armena. A fine anno, l’ex Manchester United tornerà all’Arsenal, come d’accordi, per il termine del prestito annuale. Roma permettendo.