Arriva l’ok per Zaniolo e Ibanez contro l’Atalanta. Da monitorare Smalling

Il numero 22 giallorosso recupera dal fastidio accusato contro il CSKA Sofia. Ibanez stringe i denti mentre Smalling sarà valutato giorno dopo giorno

Arrivano notizie incoraggianti dall'infermeria per Josè Mourinho, che al termine di Roma-Spezia si era lasciato andare qualche piccola preoccupazione sulla situazione infortuni. Zaniolo - uscito nel match contro il CSKA Sofia per un fastidio al flessore -, si sono aggiunti quelli di due difensori: Ibanez e Smalling. Il primo ha chiuso la partita contro i liguri con qualche dolorino, mentre il secondo ha chiesto al mister di uscire qualche minuto prima della fine del match. Il numero 22 giallorosso, nel giorno di riposo concesso alla squadra, si è comunque allenato a Trigoria, e le sue condizioni sono state valutate positivamente dallo staff medico, che ha accordato il via libera per il rientro in gruppo. Sarà dunque a disposizione per la trasferta contro l'Atalanta di Gasperini. Non dovrebbero esserci problemi anche per Ibanez, che ha stretto i denti nella parte finale della sfida contro la squadra di Motta. Da monitorare invece la situazione di Smalling, che verrà valutato giorno per giorno, eventuali esami strumentali saranno effettuati in mattinata dalla squadra.