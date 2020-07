Arrabbiato, sì. Ma non molla: Pallotta seduce nuovi partner

In questa stagione che assomiglia pericolosamente a quelle passate, si dice James Pallotta che sia sempre più stanco e arrabbiato. Come riporta Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport, è ormai noto che il bostoniano voglia vendere la società, rientrando degli investimenti fatti. Con Friedkin in stand-by, grazie a Goldman Sachs il dossier Roma è finito sui tavoli di mezzo mondo. L’ultimo nome venuto fuori è quello di Micky Arison, proprietario dei Miami Heat. Ma da Trigoria smentiscono.

Pallotta nel frattempo non ha perso le speranze di poter costruire il nuovo stadio di Tor di Valle ed è anzi convinto che a breve possa arrivare il via libera per costruire. Un “sì” che gli garantirebbe un guadagno assicurato e che lo potrebbe convincere a tenere la Roma ancora per qualche tempo. Il distacco dal club è certificato e già da settimane diversi potenziali compratori stanno avviando due diligence parziali. L’unico che, se volesse, potrebbe dare un’accelerata immediata all’acquisto del club resta però Friedkin.