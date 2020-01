Con la Roma le cose non vanno benissimo a causa dei troppi infortuni. In Armenia però Mkhitaryan è ancora un punto di riferimento, tanto da essere votato per la nona vota come miglior giocatore dell’anno. Ecco il suo post social per ringraziare i tifosi: “E’ sempre un onore per me essere votato come giocatore dell’anno del mio paese, per la nona volta ormai. Grazie a tutti coloro che hanno votato“.