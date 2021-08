Armenia, Mkhitaryan torna tra i convocati per le qualificazioni ai Mondiali

Dopo il giallo di maggio, l'armeno è stato chiamato dal c.t. Caparros per le sfide contro Macedonia del Nord, Germania e Liechtenstein

Dopo la tempesta, il sereno. Mkhitaryan torna tra i convocati dell'Armenia dopo il giallo dell'ultima esclusione a maggio, con tanto di post sui social da parte del giocatore della Roma. Dopo il match di campionato con la Salernitana molti giocatori raggiungeranno i ritiri delle proprie nazionali per partecipare alle qualificazioni per i Mondiali in Qatar nel 2022. Uno di questi sarà appunto Henrikh Mkhitaryan, convocato dal c.t. Joaquin Caparros per le sfide alla contro Macedonia del Nord (2 settembre), Germania (5 settembre) e Liechtenstein (8 settembre). L'armeno torna quindi a giocare per la sua nazione, alla quale è legatissimo.