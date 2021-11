Armenia-Macedonia 0-5, Mkhitaryan in campo per 90 minuti: addio secondo posto

Il giocatore della Roma è rimasto in campo per tutta la partita nella disfatta della sua nazionale che segna l'addio al secondo posto del girone

Mkhitaryan è sceso in campo con la sua Armenia, con la fascia di capitano, al Vazgen Sargsyan Republican Stadium per la partita contro la Macedonia del Nord. Il match era valido per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 e ha fatto registrare una vera e propria disfatta per la squadra del giocatore della Roma, che ha perso 5-0. Il numero 77 giallorosso è rimasto in campo per 90 minuti nella serata che segna l'addio al secondo posto nel girone di qualificazione al Mondiale di Qatar 2022.