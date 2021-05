Armenia, il ct Caparros risponde a Mkhitaryan: “Nessuno mi dice chi scegliere”

Caparros: "È un giocatore fenomenale, ci aiuterà a settembre"

Mkhitaryan non è stato convocato per le ultime due partite stagionali dell'Armenia, che sfiderà domani la Croazia e sabato 5 giugno la Svezia in amichevole. Una scelta che ha colto di sorpresa il trequartista (che deve ancora decidere il suo futuro alla Roma), che infatti aveva pubblicato un post sui social: "Le ragioni ufficiali fornite non mi convincono", la sua polemica piccata. In giornata gli ha risposto il commissario tecnico Caparros: “Lavoro nel mondo del calcio da più di quarant’anni, nessuno può dirmi chi scegliere per la mia squadra. Mkhitaryan è un giocatore fenomenale. Spero che ci aiuterà durante le qualificazioni di settembre”.