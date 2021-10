Argentina-Uruguay 3-0, la Celeste soccombe: male Vina, in campo per 63 minuti

il terzino giallorosso è partito titolare ed è stato sostituito da Piquerez: giovedì notte la sfida al Brasile

L'Argentina batte l'Uruguay 3 a 0 nel match valevole per l'accesso ai mondiali del Qatar 2022. Nella notte a segno Messi, De Paul e Martinez per la squadra di Scaloni. Matias Vina è partito titolare ed è rimasto in campo 63 minuti, sostituito da Piquerez, dopo una prestazione decisamente negativa che ha scatenato anche qualche malumore tra i tifosi della Celeste sui social. Anche perché la classifica dice che la Colombia quinta e attualmente allo spareggio, è distante solo un punto. Il giocatore della Roma, dopo la pesante sconfitta di ieri e il pareggio di venerdì scorso proprio contro la nazionale di Cuadrado, ha ancora un altro impegno: giovedì notte contro il Brasile. Poi sarà atteso a Trigoria da Mourinho, ma non sarà semplice averlo a disposizione per il match con la Juventus.