Paulo Dybala non giocherà i Mondiali con la sua Argentina. Questa la decisione di Lionel Scaloni, ct dell'Albiceleste, che ha scelto di non convocare la Joya nonostante le prestazioni da fuoriclasse nelle ultime partite con la Roma. Sulle ragioni dell'esclusione, il tecnico ha risposto così ai microfoni di DSports: "Paulo è un grande giocatore, non c'è bisogno neppure di dirlo. È tornato in maniera eccezionale con la sua squadra, raggiungendo la Champions League con delle prestazioni molto buone nelle ultime partite. Come sempre, però, ci sono calciatori che fanno il loro debutto e dimostrano cose importanti. Nel nostro caso, ci sono ragazzi che in quella posizione di campo si sono affermati, che meritano una opportunità. Quindi abbiamo deciso di dare questa opportunità ad altri ragazzi. Non ci sono dubbi sulla qualità che ha, sul fatto che gli vogliamo bene e che sia un ragazzo spettacolare, però guardiamo sempre al presente e quello che ci può dare il futuro. E oggi ci sono altri ragazzi che possono dare il proprio contributo. Ci sono anche altri campioni del mondo che sono rimasti fuori, sono cose che si decidono giorno per giorno".