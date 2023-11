Argentina, Scaloni: “Per fortuna Dybala sta bene è a disposizione”

"Paulo Dybala è un grande giocatore, per fortuna sta bene, è tornato dall'infortunio ed è regolarmente disponibile" dice Lionel Scaloni , Ct dell'Argentina, in conferenza stampa dal ritiro della nazionale.

Chi sarà il centravanti tra Alvarez e Lautaro? "Decideremo a seconda di cosa cerchiamo, sappiamo che potrebbero giocare insieme ma per questa partita non credo succederà.Dobbiamo essere preparati, l'Uruguay è una squadra che vuole prendere l'iniziativa. Pressano, vogliono il pallone. Qualsiasi cosa accada, siamo pronti, anche a lasciare il dominio. Ci è capitato tante altre volte e Bielsa ha una cultura calcistica che tutti conosciamo, proveremo ad imporci con tutte le sfumature che potrà avere la partita. In qualche modo Bielsa ha segnato tutti noi, è un riferimento. È gioia. Lui sa insegnarti tante cose... E non pensiamo al Brasile, prima c'è l'Uruguay. Conta la prossima partita".