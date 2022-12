Argentina, Scaloni non vede Dybala: provati Correa e Gomez al posto di Di Maria

Paulo Dybala sembra destinato a guardare ancora una volta i suoi compagni dalla panchina. Come accaduto nelle prime tre partite, il giocatore della Roma anche contro l'Australia non avrà la sua possibilità da titolare. Nonostante l'infortunio di Angel Di Maria, che si è allenato in regime differenziato per infortunio ed è a un passo dal forfait per l'ottavo di finale contro l'Australia di stasera. Come riporta 'Tyc Sports', il ct Scaloni nella rifinitura ha provato prima Angel Correa e poi il 'Papu' Gomez. Non solo, perché la terza alternativa sarebbe addirittura l'inserimento di Leandro Paredes con una mediana a quattro. Dybala non è stato considerato nelle rotazioni.