Argentina-Messico, Scaloni ne cambia cinque ma Dybala va verso un’altra panchina

L'Argentina si avvicina al match già decisivo contro il Messico: non vincere vorrebbe dire essere quasi fuori dal Mondiale, in base anche al risultato di Polonia-Arabia Saudita. Dopo il ko clamoroso dell'esordio, il ct Scaloni è pronto a cambiare mezza squadra. Come riporta 'Tyc Sports', nei tanti avvicendamenti non dovrebbe però rientrare Paulo Dybala, destinato ancora alla panchina. A entrare nella formazione titolare dovrebbero essere Lisandro Martinez, Montiel, Acuna, Guido Rodriguez e MacAllister (in ballottaggio con Enzo Fernandez). A uscire, invece, sarebbero Romero, Molina, Tagliafico, Paredes e il Papu Gomez. Il tridente offensivo, quindi, resterebbe così intatto con Lautaro, Messi e Di Maria. Il numero 21 della Roma, arrivato non al top della forma al Mondiale, deve sperare di avere possibilità almeno a partita in corso, soprattutto dopo le polemiche nei confronti di Scaloni che con l'Arabia Saudita non l'ha tenuto in considerazione.