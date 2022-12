Argentina, gigantesco murale per la festa Mondiale: c’è Dybala accanto a Messi – FOTO

Dybala alla destra di Messi. Non è una metafora che scomoda qualcosa di divino, ma quanto succede nel murale gigantesco che celebra la vittoria dell'Argentina al Mondiale in Qatar. Dopo i folli festeggiamenti per le strade di Buenos Aires, arrivano anche le manifestazioni puramente artistiche di questa 'sbornia'. Proprio nella capitale albiceleste, infatti, è comparso un enorme murale che la stampa argentina ha misurato in 6 metri di altezza per 5 di larghezza, richiedendo circa 60 vernici diverse. In questo dipinto, realizzato nel quartiere di Palermo da uno street artist di nome Maximiliano Bagnasco, si staglia imponente la figura di Lionel Messi che alza la Coppa del Mondo e accanto a lui alcuni compagni. Alle sue spalle c'è Emiliano Martinez, altro grande protagonista. Ai suoi lati invece Rodrigo De Paul sulla sinistra e appunto Paulo Dybala a destra, anche se compaiono solo con metà volto. Dopo aver trascorso praticamente tutto il Mondiale in panchina, la Joya della Roma si è guadagnato il suo pezzo di coppa segnando un pesantissimo rigore nella lotteria finale contro la Francia.