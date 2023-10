Argentina, Dybala torna tra i convocati: Scaloni chiama anche Paredes

Dopo la gara contro il Cagliari in programma domenica alle ore 18 il campionato si fermerà per la sosta. Tornano le nazionali e in queste ore stanno uscendo le liste dei convocati. Dybala e Paredes sono stati chiamati da Scaloni e voleranno in Argentina. La Joya torna a giocare con l'Albiceleste dopo aver saltato le ultime gare per infortunio. I giallorossi avranno due impegni: venerdì 13 contro il Paraguay e mercoledì 18 con il Perù. Le gare sono valide per le qualificazioni al Mondiale del 2026. Leandro e Paulo torneranno ad allenarsi a Trigoria a pochi giorni dalla sfida contro il Monza (22 ottobre alle 12.30).