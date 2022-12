Argentina, Dybala non gioca ma l’umore è a mille: scherzi e risate in allenamento

Dybala non ha ancora giocato un minuto in Qatar. Scaloni ha dichiarato che non ha problemi fisici ma è difficile trovare uno spazio per lui. La 'Joya' attende l'esordio ma il suo umore non è a terra. Anzi, in allenamento viene sempre fotografato sorridente insieme ai suoi compagni. Oggi è stato vittima del gioco 'non passa una foglia'. Il prescelto viene colpito con dei leggeri schiaffi e per far passare in mezzo qualcun'altro dovrà indovinare chi gli ha dato la "pizza". Le presenze di Paulo sono ancora a zero, ma l'attaccante della Roma non perde l'entusiasmo e spera di trovare l'occasione giusta. Magari già domani sera, infatti alle ore 20 è in programma il quarto di finale contro l'Olanda.