Argentina, Dybala nella lista dei pre-convocati del ct Scaloni

L'inizio positivo di Paulo Dybala con la maglia della Roma non è passato inosservato in Argentina. Il ct dell'Albiceleste Lionel Scaloni ha diramato la lista dei 32 pre-convocati per le prossime due amichevoli contro l'Honduras (23 settembre) e la Giamaica (29 settembre). Tra i presenti c'è anche il fantasista giallorosso, che nelle prime 4 partite di Serie A ha raccolto 2 gol con il Monza e un assist perAbraham a Torino contro la Juventus.