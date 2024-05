Argentina, Dybala escluso a sorpresa dai convocati. Copa America a rischio

Scelta sorprendente del ct Scaloni che ha chiamato Carboni del Monza e non la Joya protagonista all'ultimo Mondiale per le due amichevoli che precedono la competizione

Copa America a rischio per Paulo Dybala, e forse anche spiegato il perché del nervosismo di ieri. L'Argentina, infatti, ha appena diramato i convocati per le ultime due amichevoli con Ecuador e Guatemala prima della competizione che inizia il 21 giugno prossimo negli Usa. Il Ct Scaloni ha escluso un po' a sorpresa il romanista forse anche a causa delle troppe defezioni dell'ultimo mese col club. Al suo posto c'è addirittura Valentin Carboni del Monza. Come riportato da Gaston Edul, giornalista che tratta la nazionale Albiceleste, l'assenza di Paulo non è dettata da problemi fisici, si tratta di una scelta tecnica. Tra i convocati c'è invece Leo Paredes, ormai punto fermo della formazione di Scaloni.