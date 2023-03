Argentina, Dybala con Messi e Di Maria: “Di nuovo a casa con la nostra gente”

Dopo la sconfitta contro la Lazio, Dybala vola in argentina per raggiungere i compagni in ritiro e tornare a vestire, dopo la vittoria del mondiale in Qatar, la maglia albiceleste. Nei prossimi giorni, infatti, l'attaccante giallorosso sarà tra i convocati di Scaloni per le due amichevoli contro Panama (23/3) e Curacao (28/3). La Joya ha condiviso coi suoi supporter la felicità di tornare a giocare coi suoi compagni campioni del mondo in carica. Nello scatto pubblicato su Instagram Dybala posa negli spogliatoi insieme Messi, Di Maria, De Paul, Paredes, Lo Celso e Otamendi. Nella didascalia della foto si legge: "Di nuovo a casa con la nostra gente”.