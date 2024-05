Argentina, ampliata la lista dei convocati: Paredes sicuro del posto. Ok Dybala

La Conmebol e Concacaf hanno approvato l'ampliamento dei roster delle squadre nazionali per la Copa America 2024 negli Stati Uniti. Invece di 23, ogni staff tecnico potrà convocare 26 giocatori, scrive Tyc Sports. Scaloni nelle prossime ore comunicherà la lista dei convocati: Leandro Paredes è sicuro del posto. Il numero 16 della Roma farà parte della spedizione dopo l'ottima annata nella Capitale. Con lui, salvo colpi di scena, ci sarà anche Paulo Dybala. La Joya sta recuperando da un piccolo infortunio e dopo le ultime due partite stagionali con Genoa (è ancora in dubbio) e Empoli volerà insieme a Leandro per cercare di conquistare la Copa America. L'ex Juventus aveva saltato quella del 2021, poi vinta dall'Argentina, per un problema muscolare.