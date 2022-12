Argentina a un passo dalla finale Mondiale, Dybala sorridente: “Pronti per domani”

L'Argentina è a un passo dalla finale del Mondiale e domani sera sfiderà la Croazia. Dopo aver eliminato Australia e Olanda, l'ultimo step verso l'atto conclusivo. Il sogno sta continuando anche per Paulo Dybala, nonostante gli zero minuti fin qui collezionati nel torneo. Nessun problema fisico, ma semplice scelta tecnica del ct Scaloni: la Joya è il vice di Lionel Messi, che il suo allenatore non ha intenzione di togliere dal campo per nessun motivo al mondo. Il 21 della Roma però gioisce con il gruppo e si allena col sorriso: "Pronti per domani", ha scritto su Instagram con uno scatto della squadra al termine dell'allenamento di rifinitura.