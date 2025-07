Arena saluta il Pescara: “Grazie di tutto”. La Roma lo aspetta

Antonio Arena è pronto a diventare un nuovo giocatore della Roma. L'attaccante classe 2009 prima delle visite mediche, della firma sul contratto e dell'ufficialità del passaggio in giallorosso, ha voluto salutare e ringraziare il Pescara: "Il mio tempo a Pescara è giunto al termine, e salutarsi non è mai facile. Questi ultimi due anni hanno significato per me più di quanto possa spiegare. Sono stati pieni di sfide, crescita e momenti indimenticabili con persone che non dimenticherò mai. Grazie a tutti coloro che hanno fatto parte di questo percorso perché il vostro sostegno ha fatto la differenza". Queste le prime parole di Arena che ha poi concluso: "Me ne vado con nient’altro che rispetto e riconoscenza, e ripenserò sempre a questo capitolo con orgoglio. Pescara avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. Grazie di tutto“. Il suo percorso di crescita ora passerà da Trigoria. La Roma e il club abruzzese hanno infatti trovato l'accordo sul suo trasferimento. Arena andrà a rinforzare la Primavera di Federico Guidi.