Arena, il baby giallorosso che scrive sogni sul Mondiale U17

La Roma dei grandi fatica a trovare gol: Dovbyk e Ferguson non hanno ancora convinto, e ci potrebbero essere delle novità dal mercato. Ma tra i giovani giallorossi c’è un talento che cresce silenzioso, con passo felpato e occhi pieni di ambizione. Classe 2009, arrivato dal Pescara alla Roma, stiamo parlando di Antonio Arena. Il baby romanista si sta lentamente ritagliando il suo spazio nella Primavera, con due gol in otto partite e giocate che tradiscono un talento raro, mai urlato, ma evidente a chi sa guardare. Il suo potenziale non è passato inosservato: Gasperini lo ha convocato con la Roma dei grandi nel match contro il Pisa, un segnale chiaro del suo futuro promettente. Il talento di Arena ha anche acceso la Nazionale Under 17: il giovane giallorosso è diventato il perno offensivo degli azzurri al Mondiale, che volano con tre vittorie su tre nel girone. Oggi, il baby giallorosso, ha firmato un’altra grande prestazione, con un gol e un assist, confermando quanto il mondo del calcio stia cominciando a notarlo. Il suo sogno ora è conquistare il Mondiale: crescere, sorprendere e arrivare fino in fondo, con la speranza di ritagliarsi presto un posto nella Roma dei grandi.