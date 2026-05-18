Un riconoscimento importante per Antonio Arena che oggi è stato premiato come giocatore rivelazione del campionato giovanile. Undici i gol in stagione tra cui quello contro il Torino in Coppa Italia all'esordio con la prima squadra. Il baby bomber giallorosso ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sportitalia. Queste le sue parole:

Il tuo idolo? "Il mio idolo è sempre stato Ronaldo Il Fenomeno".

Il 13 gennaio arriva l'esordio in prima squadra con gol. Che emozioni hai provato? "Quella è stata una serata speciale, non la dimenticherò mai. Non ho pensato molto in quel momento; sono stato molto contento, sono entrato, ho giocato, ho fatto gol. Sono molto felice di ciò e come ho detto prima sono grato di giocare, grazie alla fiducia della Roma e della società. Si tratta del mio primo anno qui, sento di essere cresciuto tanto grazie a tutto lo staff e ai miei compagni di squadra".