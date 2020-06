Arcuri: “Spero il lockdown abbia messo la Roma in condizione di arrivare in Champions”

Domenico Arcuri, commissario straordinario per l’emergenza coronavirus, ha commentato la situazione dello sport italiano a pochi giorni dalla ripresa della Serie A (e a poche ore dall’inizio della prima semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Milan). In un’intervista rilasciata a Sky, Arcuri ha anche fatto il punto della situazione sulla sua Roma e sulla probabilità di un quarto posto: “Porterà buon umore a me e a tanti altri sportivi. Da tifoso della Roma spero che il lockdown abbia messo la squadra in condizioni di arrivare in Champions League“.