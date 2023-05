Aquilani, vent’anni fa l’esordio in A: “Non smettete mai di inseguire i vostri sogni”

Giornata di ricorrenze quella odierna in casa Roma. Oltre alla prima rete siglata da Daniele De Rossi, nella partita di vent'anni fa tra Roma e Torino esordiva in tra i grandi un altro protagonista dello scorso decennio giallorosso come Alberto Aquilani, che proprio nella sfida ai granata assaggiava per la prima volta l'atmosfera della Serie A. In merito a questa ricorrenza, l'ex centrocampista, oggi tecnico della selezione Primavera della Fiorentina, ha rilasciato queste parole su Instagram: "Vent'anni fa un giovane ragazzo di Montesacro faceva il suo esordio nella massima serie. Non smettete mai di inseguire i vostri sogni".