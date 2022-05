Aquilani: “La Conference è una coppa importante. La Roma può vincere”

Le sue parole: "Cercare di poter vincere una competizione europea è motivo d'orgoglio per i tifosi"

Alberto Aquilani, ex giocatore della Roma e attuale allenatore della Fiorentina Primavera, ha parlato ai microfoni di Calciomercato.it. Tra i tanti temi affrontati il mister ha detto la sua sulla finale di Conference League: "C'è tanto entusiasmo a Roma solo per aver raggiunto la finale. E' una gara secca e la squadra di Mourinho ha tutte le carte in regola per vincere. Sarebbe un grande traguardo portare un trofeo, l'ultimo l'ha vinto quando c'ero ancora io. Cercare di poter vincere una competizione europea è motivo d'orgoglio per i tifosi. Ha torto Zeman? E' una coppa importante". Infine ha parlato di Totti e De Rossi: "Del loro futuro non so nulla. Ho dei bellissimi ricordi con loro, soprattutto con Daniele che lo conosco da quando siamo bambini".