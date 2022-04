Apoteosi Roma, è semifinale di Conference: Zaniolo annulla il Bodo (4-0)

Partita favolosa dei giallorossi. Gol di Abraham e tripletta del numero 22. Adesso affronterà il Leicester

Daniele Aloisi

La Roma vola in semifinale di Conference League e sfiderà il Leicester il 28 aprile in Inghilterra mentre il ritorno è previsto il 5 maggio allo stadio Olimpico. Primo tempo perfetto per i giallorossi che come nel derby vanno negli spogliatoi in vantaggio 3 a 0. Vantaggio dopo pochi minuti con Abraham che raggiunge Volk a 24 gol nella prima stagione in giallorosso. Dopo ci pensa Zaniolo che a sorpresa parte titolare ed è decisiva la scelta di Mourinho. In 7 minuti Nicolò sigla la sua prima doppietta stagionale e assicura la qualificazione. Pronti e via di nuovo in gol, ancora il numero 22: rete meravigliosa con un sinistro chirurgico che finisce sotto al sette. Standing ovation per lui e pallone portato a casa. Secondo tempo gestito alla grande dai giallorossi che addormentano il match e volano in semifinale. Lunedì in campionato affronterà il Napoli di Spalletti.

Abraham-Zaniolo: la Roma cala al tris al primo tempo

Per la prima volta in stagione sono tutti a disposizione di Mourinho che sorprende tutti e schiera Zaniolo dal 1’. Sergio Oliveira va in panchina, mentre si riprende il posto da titolare Mancini dopo l’infortunio della gara d’andata. Confermato ancora una volta Zalewski sulla fascia sinistra. La Curva Sud a inizio gara scrive: "Fino alla vittoria" e i giallorossi recepiscono subito il messaggio: nei primi minuti partono aggressivi trovando il vantaggio con Abraham al 5' che raggiunge Volk a 24 reti nella prima stagione alla Roma. L'attaccante inglese è stato velocissimo a ribadire in rete una respinta di Haikin sul tiro di Cristante. Spinge la squadra di Mourinho che al 14' va vicina al raddoppio: prima con Mkhitaryan che non è preciso con il destro e poi al 16' con Abraham che non riesce a spingere in rete un bel cross di Pellegrini. E' un assedio della Roma e al 23' si porta sul 2-0.

Azione fantastica: triangolo tra Abraham, Pellegrini e Zaniolo con il 22 che si trova davanti al portiere e non sbaglia. Al 27' il primo squillo del Bodo con Vetlesen che ci prova da fuori ma blocca Rui Patricio. Non c'e storia all'Olimpico, contropiede perfetto della Roma guidato da Zalewski che lancia in verticale Zaniolo. L'attaccante da solo davanti a Haikin con un tocco sotto cala il tris. Dominio assoluto dei ragazzi di Mourinho che nel finale sfiorano il 4-0 due volte con il numero 9. Prima al 39' non riesce a respingere in rete una respinta del portiere norvegese e un minuto più tardi ci prova con il destro ma è bravo l'estremo difensore. Primo tempo perfetto, gol dopo pochi minuti e 3-0 alla fine dei 45' come nel derby di qualche settimana fa.

Zaniolo si porta il pallone a casa e la Roma vola in semifinale

Nessun cambio nella ripresa, il Bodo prova ad uscire dal suo guscio ma dopo soli 4 minuti Zaniolo firma la tripletta personale. Il talento giallorosso parte dalla destra, lascia sul posto Hoibraten e con un sinistro terrificante spedisce il pallone sotto al sette. Primo hat trick per Nicolò in carriera: finalmente una notte da re dopo 2 anni molto difficili e lo stadio gli dedica il coro per lui: "Olè olè Nico". Al 54' Mancini viene ammonito per un fallo su Solbakken. Serata dolce amara per il numero 22 che esce per un piccolo infortunio al 60': al suo posto Felix. Al 57' della ripresa si fa vivo il Bodo/Glimt: Solbakken prova il tiro dal limite, il pallone termina di poco a lato. Kalvenes prova a scuotere i suoi con un doppio cambio, entrano Boniface e Larsen per Moe e Espejord.

Ma le sostituzioni hanno l'effetto contrario, la Roma lotta su ogni pallone e Mourinho non vuole che i giocatori abbassino la concentrazione. Lo Special One protesta anche per un fallo fischiato a Pellegrini che secondo lui non c'era. Felix sbaglia un gol clamoroso, completamente solo all'interno dell'area di rigore non riesce ad indirizzare il pallone verso la porta con un colpo di testa. Al 75' finisce la partita del capitano: appalusi di tutti quanti anche di Francesco Totti. L'ex numero 10, ormai, è sempre presente al fianco della sua squadra del cuore. Un po' di turnover nel finale in vista della gara con il Napoli: escono Abraham e Mkhitaryan e Zalewski ed entrano Perez, Veretout e Maitland-Niles. Finisce 4-0, per la terza volta negli ultimi 4 anni la Roma arriva a giocarsi una semifinale europea. Affronterà il Leicester il 28 aprile in Inghilterra e il ritorno nella capitale il 5 maggio.