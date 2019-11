Apolloni: “Il Parma ha trovato una buona condizione, la Roma dovrà stare attenta”

Luigi Apolloni, ex allenatore e giocatore del Parma, ha concesso una breve intervista a Roma TV, svelando alcuni retroscena della sua simpatia nei confronti della Roma. Queste le parole del classe ’67 di Frascati: “Sono stato 4 mesi con la Lazio esordiente, poi mi scartarono e tornai nel mio paese. Più tardi arrivò la Lodigiani, una delle società migliori nel lancio dei giovani. Un giorno andai a vedere Roma-Juve in curva sud e restai estasiato. La Roma di Falcao, una delle formazioni più belle mai viste. Da lì diventai simpatizzante, anche per vendetta nei confronti dei biancocelesti che mi avevano scartato”. Sulla partita del Tardini, l’ex calciatore della Nazionale dice: “Il Parma sta bene, ha trovato una condizione psico-fisica importante. La Roma viene da una gara in cui non meritava di perdere, c’è la voglia di rifarsi. Non conosco Fonseca ma ne parlano tutti bene. I giallorossi dovranno stare attenti alle ripartenze del Parma, ha giocatori che possono creare problemi”.