Aouar: “Voglio dimostrare a Mourinho di essere un giocatore importante”

Le parole del centrocampista giallorosso: "Sono contento perché l’anno scorso è stata una stagione difficile per me. Adesso poco a poco mi sento sempre meglio"

Houssem Aouar, ha parlato ai microfoni di Dazn, dopo la sfida contro il Cagliari. Queste le parole dell'ex Lione:

AOUAR A DAZN

Quest’anno hai già fatto 2 gol, uno in più di tutta la scorsa stagione. Quanto sei contento? “Sono contento perché l’anno scorso è stata una stagione difficile per me. Adesso poco a poco mi sento sempre meglio ed è buono per me e per la squadra. Spero di continuare così”.

Parli un italiano perfetto, sapevi da tempo di venire a Roma? “Quando ho saputo che sarei venuto a Roma, ho iniziato a studiare. Non l’ho fatto per tanto tempo ma per me è importante”.

Mourinho in settimana ha voluto stimolarti. Che effetto ti hanno fatto quelle parole? “Lo so che il mister ha una mentalità vincente. Vuole sempre di più e così anche io. Sono contento oggi per la squadra, per me e anche per lui. Voglio dimostrare che sono un giocatore importante per la squadra e con grande umiltà spero di continuare così”.

Anche nel Lione quando avevi libertà di attaccare con due mediani che proteggono sei stato in condizioni migliori. Ti piace giocare più avanti?La decisione di scegliere l’Algeria? “Come ho semore detto, sono un giocatore di squadra. MI piace giocare come oggi ma anche un po’ più basso. Non è importante. L’anno scorso è stato difficile perché non ho giocato molto. Ho fatto solo un gol ma normalmente ne ho fatti 6/7. Sono forte in questo ma sono contento. Spero di fare altri gol per la squadra perché è importante che anche le mezze ali li facciano. Volevo giocare per l’Algeria perché è una grande squadra. Abbiamo grandi giocatori. Siamo contenti di giocare insieme e speriamo di fare grandi cose

Vi siete parlati con Dybala? “Non so ancora come sta”.

