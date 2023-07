Aouar: “Un onore per me giocare nella Roma. Voglio diventare come Totti”

Il giocatore algerino ha detto la sua dopo il match contro la Boreale: "Posso segnare molti gol, voglio aiutare la squadra"

Redazione

È andata in archivio la prima amichevole stagionale contro la Boreale, vinta dalla Roma per 4-0 con gol di Pagano, Solbakken, El Shaarawy e Aouar. Al termine dell'incontro, il giocatore algerino ha rilasciato alcune dichiarazioni:

Quanto ha inciso lavorare con Mourinho nella Roma?"È un onore per me perché il mister è un grande allenatore e può aiutarmi molto. Come ho già detto è un onore per me".

Mourinho ci ha abituato a lanciare i giovani. Impressione su Pagano? "È un buon giocatore. Ha grande ambizione e questo è un bene per la squadra. Tutti vogliamo giocare in questa squadra e come ho detto è un bene per noi"

Complimenti per l'italiano. "È ancora difficile per me"

C'è un giocatore al quale ti sei ispirato."È difficile parlare di me. Sono un giocatore di squadra e posso giocare in molte posizioni. Posso giocare in tante posizioni come Zidane, Totti, Iniesta. Voglio diventare un grande giocatore come loro"

Pensi di poter aiutare in fase realizzativa?"Si posso farlo ma non è il mio primo compito. Posso segnare molti gol, voglio aiutare la squadra"