Aouar: “Sto migliorando e sono contento. Avevo bisogno di conoscere la squadra”

Le parole del centrocampista algerino: "L'anno scorso è stato difficile per me e avevo bisogno di tempo. Sappiamo però che possiamo fare ancora meglio"

Stai meglio fisicamente. "Sì, come ho detto a poco a poco sono migliorato. Avevo bisogno di conoscere la squadra. L'anno scorso è stato difficile per me e avevo bisogno di tempo. Adesso dopo questa partita sono contento perché era importante per me e per la squadra".