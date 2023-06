Aouar instancabile: dopo le fatiche con la nazionale si allena per la sua Roma

I calciatori lo sanno, farsi trovare pronti per la nuova stagione è uno degli aspetti più importanti per iniziare con il piede giusto. Per questo motivo, anche durante le vacanze estive, è necessario mantenere la linea e lavorare sodo per non perdere la forma migliore. È dello stesso avviso anche il nuovo calciatore della Roma, Houssem Aouar, che dopo gli impegni con la Nazionale dove ha fatto vedere tutte le sue qualità, si è immortalato sui social mentre è intento a svolgere una sessione di allenamento in palestra. Il talento algerino, vuole farsi trovare alla perfezione da José Mourinho che sicuramente non vede l'ora di abbracciarlo e di puntare su di lui per la nuova Roma che verrà il prossimo anno.