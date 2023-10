Aouar: “Ho bisogno di tempo per migliorare. Vogliamo arrivare fino in fondo”

Le sue parole: "Vogliamo finire primi nel gruppo ed eravamo concentrati per questa partita. È un onore per me giocare con la Roma"

Redazione

Houssem Aouar ha parlato in zona mista dopo la vittoria in Europa League contro lo Slavia Praga. Queste le parole el centrocampista algerino:

AOUAR IN ZONA MISTA

Con il tuo arrivo e quello di Lukaku la Roma sembra più forte. L'anno scorso la Roma è arrivata in finale di Europa League, non arrivarci sarebbe un fallimento? "Siamo un grande club e siamo una grande squadra con grandi calciatori. Abbiamo pressioni ma è normale credo che dobbiamo andare il più lontano possibile. Come ho già detto abbiamo bravi giocatori e oggi è stata una grande partita. Possiamo fare ancora meglio".

Senti di poter migliorare? "Penso che oggi ho fatto una buona partita sul piano difensivo e posso migliorare con la palla e anche di testa. Ho bisogno di tempo, è la prima volta che lascio Lione e il mio paese. Sono felice di accumulare presenze con la Roma e posso ancora migliorare".

Che cosa significa giocare queste partite e come gestirete le forze per Inter-Roma? "Domenica è importante per noi ma lo era anche oggi. Il mister ha detto che dovevamo vincere perché era importante per l'Europa. Vogliamo finire primi nel gruppo ed eravamo concentrati per questa partita. È un onore per me giocare con la Roma".

