Aouar fa impazzire i tifosi algerini sui social: “È un re. Ha qualcosa di speciale”

Houssem Aouar, in attesa di vestire per la prima volta la maglia della Roma, ha fatto il suo esordio con l'Algeria nei match contro l'Uganda e contro la Tunisia. In entrambi casi il neo giallorosso è subentrato nella ripresa e nell'ultima sfida ha cambiato il volto della sua squadra, portando freschezza e qualità. Sui social i tifosi algerini sono letteralmente impazziti e hanno esaltato la sua prestazione: "È davvero forte fratelli. Ha qualcosa di speciale" sottolinea un supporter dell'Algeria al quale fanno eco molti altri. "È un re", scrive qualcun altro. "Sarà di nuovo in forma con la Roma e avremo un giocatore di livello mondiale come Mahrez e Bennacer". L'attesa per vederlo all'opera sotto la guida di José Mourinho è tanta e le premesse fanno ben sperare.