Antonucci ricorda l’esordio in Roma-Liverpool: “Di Francesco mi disse ‘entra e divertiti’!”

A prescindere dal suo futuro, nessuno potrà mai togliere a Mirko Antonucci i suoi ricordi. In particolare, l’esordio in Champions League con la maglia della Roma occupa un posto speciale nel suo cuore. L’attaccante giallorosso attualmente in prestito al Vitoria Setubal ricorda su Instagram le emozioni di quel 2 maggio 2018, Roma-Liverpool, ritorno della semifinale: “ Due minuti di riscaldamento. Poi mister Di Francesco mi disse: entra e divertiti. Ecco perché il calcio è lo sport più bello del mondo“, scrive il classe ’99. In estate Antonucci tornerà a Trigoria, più maturo soprattutto come uomo, per provare a giocarsi un posto con Fonseca e vivere magari altre serate magiche con la maglia giallorossa.