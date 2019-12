Antognoni: “La classifica ci preoccupa. Abbiamo molte assenze come la Roma”

Fiorentina-Roma chiude il 2019 delle due squadre alle prese con obiettivi diversi, ma unite dalla voglia di portare a casa tre punti che per Montella equivarrebbero a una conferma, mentre per i giallorossi significherebbe restare in zona Champions League. Queste le parole di Giancarlo Antognoni nel pre-partita a Sky Sport:

Preoccuparti per la classifica?

Un pochino si, soprattutto per la classifica. Cerchiamo di migliorarla già stasera. E’ una gara difficile, ma ci mancano molti giocatori come alla Roma. Vediamo cosa succede.