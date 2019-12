Il sito Footy Headlines ha reso note in anteprima delle immagini della nuova maglia di allenamento della Roma, che ogni anno esce per la seconda parte della stagione. Su quest’ultima training t-shirt, che i giallorossi vestiranno a partire da gennaio, domina il giallo oro utilizzato anche nel third kit della scorsa stagione. Come riportato sempre dal portale la seconda maglia d’allenamento stagionale sarà svelata negli ultimi giorni del 2019.