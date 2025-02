Anthony Mackie, il nuovo Capitan America è giallorosso: lo scatto con la 12 di Saud

Anthony Mackie, protagonista del prossimo "Captain America: Brave New World", ha scelto due leggende del calcio italiano come testimonial per il lancio del film: Francesco Totti e Alessandro Del Piero. I due ex capitani, simboli di Roma e Juventus, sono stati protagonisti di uno spot promozionale che ha subito catturato l’attenzione degli appassionati di sport e cinema. Ma il vero colpo di scena è arrivato quando Mackie ha posato con la maglia numero 12 della Roma, quella di Saud Abdulhamid. Un gesto che ha mandato in visibilio i tifosi giallorossi e ha fatto già impazzire i social.