Antei: “Mourinho ha già cambiato la Roma”

"Per lo scudetto l'Inter resta la favorita, ma ci sono squadre che si sono rinforzate"

In attesa di trovare una nuova squadra, l'ex Roma e Benevento Luca Antei , in un'intervista a Tuttomercatoweb.com, ha parlato della lotta scudetto e dell'arrivo di Mourinho sulla panchina dei giallorossi:

“L’Inter è ancora una spanna sopra tutte anche senza Hakimi e Lukaku. Ma ci sono squadre che si sono rinforzate. Non è nulla scontato. In alto e in basso”.