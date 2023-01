Antalyaspor, Sahin: “In estate volevo un giovane della Roma. Mourinho è un vincente”

Tra i tecnici che ha avuto c'è stato José Mourinho al Madrid. "E' stato interessante, ci sentiamo, quest'estate abbiamo parlato, ero interessato a un giovane della Roma. E' stato l'anno, da calciatore, più difficile della mia vita: non giocavo, ho avuto infortuni, è un allenatore completamente diverso da Jurgen da cui arrivavo. Il giorno in cui sono andato via abbiamo parlato e quel che amo di Mourinho è che... E' onesto. Diretto. Ti guarda negli occhi e ti dice tutto. Se sei bravo, sei bravo, se non lo sei, non lo sei. Ero giovane, ci sono stato male, mi chiedevo 'perché lo sta facendo'? Ora che sono un allenatore, che capisco, non ci vedo niente di male. Sapevo che sarebbe stata dura, non è stata facile gestirla ma lui è sempre così: quando ho guardato il documentario sul Tottenham, l'ho riconosciuto. E' un vincente, farebbe di tutto pur di vincere".